Nord-CDU nach Wahl stärkste Kraft

Kiel. Mit 43,4 Prozent Zweitstimmenanteil ist die CDU aus der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie konnte im Vergleich zur vorherigen Wahl 11,4 Prozentpunkte hinzugewinnen, wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis am Montag hervorging. Zweitstärkste Kraft ist demnach die Partei Bündnis 90/Die Grünen (18,3). Darauf folgen die Sozialdemokraten mit 16 Prozent. Sie büßten 11,3 Punkte ein. Die FDP kam auf 6,4 Prozent. An der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten AfD (4,4) sowie Die Linke (1,7). Dagegen konnte der als Partei der dänischen und friesischen Minderheiten von dieser Regelung ausgenommene Südschleswigsche Wählerverband (SSW) 5,7 Prozent auf sich vereinen. (jW)