Stuttgart: Kurdischer Gefangener im Hungerstreik

Stuttgart. Ein kurdischer politischer Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ist in den Hungerstreik getreten. Das teilte der "Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland – Azadi" am Donnerstag über Twitter mit. Mit der Nahrungsverweigerung protestiere Mazlum D. dagegen, dass es ihm verboten ist, kurdische Fernsehsender wie Sterk TV zu sehen. Der 41jähriger war vor einem Jahr in Esslingen verhaftet worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Februar begann die Hauptverhandlung gegen D. wegen vermeintlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach Paragraph 129b Strafgesetzbuch. Der türkische Staatsbürger wird beschuldigt, als hauptamtlicher Kader der Arbeiterpartei Kurdistan (PKK) tätig gewesen zu sein. (jW)