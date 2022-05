Weniger Aufträge für BRD-Industrie

Wiesbaden. Die Industrie in der BRD hat im März den zweiten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sanken die Aufträge im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vormonat deutlich um 4,7 Prozent. Bei Herstellern von Investitionsgütern verzeichnete das Bundesamt ein Minus von 8,3 Prozent. Grund war demnach vor allem die Zurückhaltung ausländischer Kunden. Das Volumen der Auslandsorders verringerte sich demnach um 6,7 Prozent, bei Ländern außerhalb der Euro-Zone um 13,2 Prozent. (dpa/jW)