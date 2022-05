Linke-Politikerin Evrim Sommer erklärt Austritt

Berlin. Die frühere Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer (Die Linke) hat ihren Parteiaustritt erklärt. Als einen der wichtigsten Beweggründe nannte die dem rechten Parteiflügel zuzuordnende Politikerin die Russland-Politik der Partei, wie der RBB am Mittwoch abend berichtete. In ihrem Rücktrittsschreiben verweise Sommer dazu laut Spiegel auf eine »Sowjetnostalgie«. Zudem störe Sommer sich daran, dass Teile der Partei der NATO-Kriegsallianz »entweder eine Haupt- oder eine Mitschuld« für den russischen Angriff auf die Ukraine geben würden. Das liege »jenseits der Realität«. Sommer kritisierte laut RBB auch, dass sich am Beispiel der Berliner Linksjugend zeige, wie der Staat Israel als »Apartheidsstaat« dämonisiert werde. (jW)