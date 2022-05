Warnstreiks beim RBB

Berlin. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sind Beschäftigte am Donnerstag in den Warnstreik getreten. Wie die Rundfunkanstalt am Donnerstag morgen mitteilte, konnte der RBB »nicht so aktuell und ausführlich informieren wie gewohnt«. Hintergrund sind Tarifauseinandersetzungen um Arbeitsverdichtung und Beschäftigungssicherheiten für freie Journalisten, sogenannte arbeitnehmerähnliche Freie. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Journalistenverband fordern nach sechs Jahren Bestandsschutz für die Beschäftigten, der RBB will diesen erst nach 20 Jahren gewähren. Beschäftigte hatten bereits am 1. Mai vor dem RBB-Standort in Berlin demonstriert. (jW)