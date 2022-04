Gremium zur Geheimdienstkontrolle: Linken-Kandidat Hahn gewählt

Bernd von Jutrczenka/dpa Das Parlamentarische Kontrollgremium tagt nichtöffentlich

Berlin. An der Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag kann sich jetzt auch Die Linke beteiligen. Ihr Abgeordneter André Hahn wurde am Donnerstag im zweiten Anlauf in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) gewählt. 426 Abgeordnete stimmten für Hahn, der dem geheim tagenden Gremium bereits in der vergangenen Wahlperiode angehörte. Im ersten Wahlgang vor einem Monat hatte er noch die erforderliche Zahl von 369 Ja-Stimmen verpasst. Damals war auch der AfD-Abgeordnete Joachim Wundrak gescheitert, der bereits Anfang des Monats ein zweites Mal antrat – und erneut durchfiel. (dpa/jW)