Deutsche Bank im ersten Quartal mit Plus

Frankfurt am Main. Das Jahr 2022 hat für die Deutsche Bank mit einer Gewinnsteigerung begonnen. Das Vorsteuerergebnis lag im ersten Quartal mit rund 1,7 Milliarden Euro um vier Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von fast 1,1 Milliarden Euro nach 908 Millionen Euro ein Jahr zuvor. »Die Ergebnisse aller Geschäftsbereiche liegen im oder über dem Plan, und wir haben unseren höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren erzielt«, bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. (dpa/jW)