G7 in Bayern: Minister erwartet großen Protest

München. Das bayerische Innenministerium erwartet beim bevorstehenden G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Kreis Garmisch-Partenkirchen Zehntausende Gegendemonstranten. Minister Joachim Herrmann (CSU) kündigte am Mittwoch im Landtag an, Bayern werde alles tun, um das Recht der Bürger auf friedliche Demonstrationen bei der Veranstaltung vom 26. bis zum 28. Juni im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu schützen. Genauso werde aber entschlossen gegen »Störer« und »Gefährder« vorgegangen. Dafür seien Haushaltsmittel in Höhe von 180 Millionen Euro veranschlagt, die Bayern vom Bund als Gipfelveranstalter zurückfordern will. (dpa/jW)