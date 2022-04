Forderungen an Wohnungsbaugipfel

Berlin. Vor dem ersten Treffen des von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vorangetriebenen Bündnisses bezahlbarer Wohnraum am Mittwoch haben Industrie und Kommunen Forderungen dazu formuliert. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), verlangte gegenüber der Süddeutschen Zeitung am Dienstag mehr Eingriffsrechte für Kommunen beim Wohnungsbau. Diese benötigten Vorkaufsrechte für Grundstücke im gesamten Stadtgebiet, so Lewe. Bauindustrieverbandschef Tim-Oliver Müller klagte laut dpa am Dienstag über gestiegene Materialkosten. Für den Bau neuer Wohnungen sei ein Planungs- und Genehmigungsbooster nötig, so Müller. Der Gipfel versammelt Länder, Kommunen und zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin. (dpa/AFP/jW)