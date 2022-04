CDU: Kommunalbüro in Parteizentrale

Berlin. Mit der Einrichtung eines Kommunalbüros im Konrad-Adenauer-Haus will die CDU ihre Verankerung in Gemeinden und Städten ausbauen und längerfristig dem Mitgliederverlust entgegenwirken. »Wir müssen die kommunale Basis der CDU stärken, wenn wir auf Dauer als Volkspartei Erfolg haben wollen«, sagte Parteichef Friedrich Merz am Dienstag in Berlin bei der Eröffnung des Büros, das von der Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp geleitet wird. Das Büro soll Merz zufolge Anlaufstation für alle Fragen zur Kommunalpolitik sein. Die zentrale Aufgabe des Büros solle allerdings das Gewinnen »neuer Mitglieder und neuer Talente« sein. (dpa/jW)