Linke-Vorsitz: Pellmann erwägt Kandidatur

Berlin. Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann erwägt nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow eine Kandidatur für den Bundesvorsitz der Partei Die Linke. »Ich will nichts ausschließen«, sagte Pellmann am Montag gegenüber dpa in Berlin. Er werde in den nächsten Wochen Gespräche mit Landesvorsitzenden führen. Eine Kandidatur hänge davon ab, ob es breiten Rückhalt und ein entsprechendes Team von fünf bis sechs Personen gebe. Er könne sich zudem vorstellen, dass die verbliebene Kovorsitzende Janine Wissler weitermache. Sie habe persönlich »eigentlich gar keine« Fehler gemacht, sagte Pellmann. (dpa/jW)