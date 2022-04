Boxberg: GBA übenimmt Ermittlungen

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt (GBA) hat die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen »Reichsbürger« übernommen, der in Boxberg (Tauberfranken) auf einen Polizisten geschossen haben soll. Der Generalbundesanwalt ermittle wegen der »besonderen Bedeutung der Sache«, erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Samstag. Am vergangenen Mittwoch wollte ein Spezialeinsatzkommando ein Gebäude im Main-Tauber-Kreis aufgrund des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz durchsuchen. Nach Polizeiangaben eröffnete der 54 Jahre alte Tatverdächtige das Feuer und verletzte dabei einen SEK-Beamten. Im Haus des Mannes, der in Untersuchungshaft genommen wurde, fanden die Beamten Kriegswaffen, Munition und faschistische Devotionalien. (dpa/jW)