Großbritannien prüft Panzerlieferung an Polen

London. Großbritannien prüft die Lieferung von Panzern an Polen. »T-72«-Panzer sowjetischer Bauart sollen dann von Warschau an die Ukraine weitergegeben werden. Das teilte Premier Boris Johnson während eines Besuchs in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi am Freitag mit. London verzichtete bislang darauf, selbst Panzer an die Ukraine zu liefern. Großbritannien hat Kiew aber bereits 150 gepanzerte Fahrzeuge versprochen. Darüber hinaus hat die britische Regierung Tausende Panzerabwehrwaffen der Typen NLAW und »Javelin« sowie Boden-Luft-Raketen vom Typ »Starstreak« und andere Lenkwaffen geliefert. (dpa/jW)