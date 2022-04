Viele Gläubige bei Anschlag in Afghanistan getötet

Kabul. In Afghanistan forderte eine Explosion in einer Moschee erneut zahlreiche Todesopfer. Wie der Sender ­Tolo News am Freitag berichtete, seien in der nordafghanischen Stadt Kundus mindestens 30 Menschen getötet oder verletzt worden. Genauere Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch in anderen Städten gab es afghanischen Medienberichten zufolge Explosionen. Am Donnerstag waren bei landesweiten Anschlägen im Land Dutzende Menschen getötet und verwundet worden. Die größte Attacke reklamierte die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) für sich. (dpa/jW)