Deutsches Kapital setzt auf Macron-Sieg

Berlin. Deutsche Wirtschaftsvertreter setzen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich am kommenden Wochenende auf Amtsinhaber Emmanuel Macron. Die Regierung habe sich unter seiner Präsidentschaft sehr stark für die französische und die ausländische Wirtschaft eingesetzt, sagte der Chef der Außenhandelskammer Frankreich, Patrick Brandmaier, am Donnerstag in Berlin. Volker Treier, Außenhandelschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, sagte, der Ausgang der Wahl sei wichtig für die Ausrichtung der deutsch-französischen Achse sowie die handels- und industriepolitische Ausrichtung der EU. (dpa/jW)