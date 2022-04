Neue Massentests und Lockdown in Shanghai

Shanghai. In der schlimmsten Coronawelle in China seit zwei Jahren sind in der besonders betroffenen Hafenstadt Shanghai am Montag noch einmal alle 26 Millionen Einwohner auf das Virus getestet worden. Obwohl der Lockdown im Osten und Süden der Stadt am Freitag auslaufen sollte, werden voraussichtlich bis nächstes Wochenende überall dort Ausgangssperren beibehalten, wo Infektionen entdeckt worden sind. (dpa/jW)