Vucic bleibt Präsident Serbiens

Belgrad. Aleksandar Vucic bleibt Staatspräsident Serbiens, wird jedoch seine Macht im Parlament neu justieren müssen. Das ergab am Montag die Auszählung fast aller Stimmzettel der Präsidenten- und Parlamentswahlen vom Sonntag. Vucic habe für seine zweite Amtszeit in Folge 58,6 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission in Belgrad mit. Seine Fortschrittspartei SNS kam laut vorläufigem Ergebnis auf 42,9 Prozent der Stimmen. (dpa/jW)