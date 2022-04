Moskau besorgt wegen Äußerungen aus Polen

Moskau. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, hat nach Äußerungen des polnischen Vizepremierministers Jaroslaw Kaczynski am Montag erklärt, diese seien »Anlass zu tiefer Besorgnis«. Kaczynski hatte in einem am Sonntag veröffentlichen Interview gesagt, Polen sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen auf seinem Territorium. Dies könne zu einer »weiteren Eskalation der Spannungen auf dem Kontinent führen«, kommentierte Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. (jW)