Flüchtlinge in Ukraine weiter in Haftlager

Hamburg. In einem von der EU mitfinanzierten Haftzentrum im Norden der Ukraine werden laut einem Medienbericht auch Wochen nach Kriegsbeginn noch Dutzende Flüchtlinge festgehalten. Laut am Montag veröffentlichten Recherchen des Spiegels und des niederländischen Recherchenetzwerks »Lighthouse Reports« waren in der Einrichtung im Dorf Schurawitschi Asylsuchende unter anderem aus Afghanistan, Pakistan und Äthiopien inhaftiert. Die Rechercheure berufen sich unter anderem auf Ausweisdokumente und Visa von Gefangenen sowie Angaben von Angehörigen. Laut Spiegel spricht »alles dafür«, dass das Haftlager weiterhin in Betrieb ist. Der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagten demnach vier Insassen Anfang März, dass ukrainische Truppen das Gefängnis, eine ehemalige Kaserne, wieder als Basis nutzten. (AFP/jW)