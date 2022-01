Die Stadt Düsseldorf hat das Gemälde »Die Füchse« von Franz Marc an die Erben des einstigen Besitzers zurückgegeben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Demnach wurde das Werk, dessen Wert auf rund 14 Millionen Euro geschätzt wird, am Dienstag im städtischen Museum Kunstpalast übergeben. Dem war ein monatelanges juristisches Tauziehen vorausgegangen. Im September hatte sich der Jüdische Weltkongress eingeschaltet und der Stadt wegen der Verzögerungen mit juristischen Schritten gedroht. Stadt und Erbengemeinschaft hatten im November 2021 eine Rückgabevereinbarung für das expressionistische Meisterwerk an die Erben des von den Nazis verfolgten Kurt Grawi (1887–1944) beschlossen. (dpa/jW)