Nachschlag: Sucht in Kauf genommen

imago images/Ralph Peters Ein bisschen Sucht kann doch nicht verkehrt sein, wenn es sich um eines der wichtigsten Exportgüter der Nation handelt ...

Drogen, ich? Niemals! Darauf erst mal anstoßen. Man mag es subjektiv und unter Berufung auf die gesellschaftliche Akzeptanz abstreiten, doch objektiv ist Alkohol die schädlichste Droge – insbesondere, wenn man nicht nur die individuellen Auswirkungen des Konsums berücksichtigt, sondern auch alle gesellschaftlichen Folgewirkungen (betrunkene Autofahrer, häusliche Gewalt etc.). Weltweit sind 140 Millionen Menschen süchtig nach Alkohol, drei Millionen sterben jedes Jahr am Konsum. Der jetzt auf 3sat ausgestrahlte Film »Alkohol – Der globale Rausch« aus dem Jahr 2019 kontrastiert überzeugend Einzelschicksale mit dem Wirken der Alkoholindustrie. Letztere ist mächtig: 1.300 Milliarden US-Dollar beträgt der weltweite Jahresumsatz auf dem Alkoholmarkt, Bier ist eines der wichtigsten Exportgüter der EU. Die Lobby von Carlsberg und Co. hat auch auf andere Branchen wie den Tourismus- oder Kulturbereich entscheidenden Einfluss. Rausch ist längst kein harmloses Kulturgut mehr, Rausch ist Big Business. (mp)