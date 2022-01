Im Meer zu Hause

Anglian Water/PA Media/dpa So groß waren sie, die Ichthyosaurier ...

Hey, sieht aus wie ein …? Nein, falsch! Ichthyosaurier lebten zwar zur selben Zeit wie ihre prominenteren Kollegen, die Dinosaurier, brachten ihre »Kleinen« allerdings lebend zur Welt. Sie wohnten im Meer, atmeten jedoch Luft. Ein bisschen wie Wale. Dinosaurierfans nennen sie vulgär Fischsaurier, was nicht unbedingt falsch ist, weil »Ichthys« Fisch bedeutet, aber natürlich nur halb so gelehrt klingt. Wehren können sich die Ichthyosaurier dagegen nicht, sie sind vor ungefähr 95 Millionen Jahren ausgestorben. So wie der zehn Meter lange Bursche, dessen Schädel allein eine Tonne auf die Waage bringt. Das sind die Daten zu einem Ichthyosaurier-Fossil, das britische Forscher in einem Stausee in den East Midlands gefunden haben. Es handle sich um das größte und vollständigste Fossil seiner Art, das je in Großbritannien entdeckt wurde, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag. Wir gratulieren. (msa)