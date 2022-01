Typ neuen Typs

Klaus Rose/imago Sich den Herausforderungen stellen: Herbert Mies auf der Soliveranstaltung im Rahmen des BRD-Besuchs von Leonid Breschnew (Bonn, 5.5.1978)

Am 14. Januar 2017 starb Herbert Mies. 17 Jahre lang, von 1973 bis 1990, war er Vorsitzender der DKP. Einer jener Generation, die als Jugendliche auf den Trümmerfeldern des zu Ende gewüteten Zweiten Weltkriegs standen und ihren Weg in die kommunistische Bewegung gingen. Ihre Kindheit hatten sie unter dem Faschismus verbracht, nun machten sie sich auf und wurden dabei zu Protagonisten der deutschen Arbeiterjugendbewegung.

Geboren wurde Mies am 23. Februar 1929 in Mannheim als Arbeiterkind – der Vater war Heizer und in der KPD. Es war das Jahr des Berliner Blutmai und der Weltwirtschaftskrise, und schon so manche Schritte wurden getan auf dem Weg, Europa in besagte Schuttlandschaft zu verwandeln. Mies, der den Einzug in die Waffen-SS verweigerte, entging gerade so dem Dienst an der Front. Er erhielt den Stellungsbefehl, die Alliierten waren schneller.

Fähiger Funktionär

Unmittelbar nach der Befreiung trat Herbert Mies der KPD bei, wurde aktiv in den antifaschistischen Jugendausschüssen, kurz darauf in der FDJ. Die rasch darauf folgende Verantwortung in verschiedenen ­Kaderpositionen innerhalb der KPD und FDJ ist typisch für Mies’ Generation: Der Faschismus hatte die Reihen der Kommunisten dezimiert; ­gleichzeitig waren die Jahre nach 1945 bis in die frühen 1950er von einem enormen Zulauf an Mitgliedern geprägt. Es brauchte fähige Funktionäre, und der junge Herbert Mies war so einer.

1947 erhielt er den Auftrag am ersten zweijährigen Lehrgang der SED-Parteischule »Karl Marx« teilzunehmen. Unmittelbar danach, gerade einmal 20jährig, wurde er Teil der westdeutschen Leitung der FDJ. Gegründet aus den Erfahrungen des antifaschistischen Kampfes heraus, war ihr Ziel der Zusammenschluss der Jugend in einer breiten, demokratischen und antiimperialistischen Organisation. Ein schnell wachsender Verband, die Herausforderung für Mies enorm.

Denn bereits 1951 verbot die Adenauer-Regierung die (westdeutsche) FDJ. Ihr Kampf gegen die Remilitarisierung der BRD und die Spaltung Deutschlands war den auf NATO-Schulterschluss orientierenden Monopolen ein Dorn im Auge. Die Repression des bürgerlichen Staates bekam Mies zeitlebens zu spüren: Noch 1994, nach der Konterrevolution, ging er wegen Aussageverweigerung in Beugehaft.

Im Untergrund

Mies und Genossen hielten den Widerstand gegen Adenauer und Co. aufrecht. Er koordinierte den Aufbau eines illegalen Apparats und siedelte schließlich nach Ostberlin um. Fortan führte er ein Leben zwischen DDR und westdeutschem Untergrund. Parallel wirkte er mit an der Ausgestaltung einer KPD-Jugendpolitik, die einerseits eine eigene kommunistische Nachwuchsarbeit forcierte, andererseits die allseitige Unterstützung der breiter aufgestellten FDJ forcierte. Mies’ Wahl in den Parteivorstand – da war er 25 Jahre alt – auf dem Hamburger Parteitag 1954 ist Ausdruck dieser Politik.

Für den Frieden

Die nächsten Jahre, von 1956 bis 1959, verbrachte Mies in Moskau. Dort studierte er Volkswirtschaft und Marxismus-Leninismus. Geschult in der UdSSR und mit den Erfahrungen aus der (illegalen) Arbeit in der FDJ, wurde er zum engsten Mitarbeiter des KPD-Vorsitzenden Max Reimann. Auf dem Parteitag 1963 wurde Mies ins ZK und anschließend ins Politbüro gewählt. Die 1960er waren von einer Konsolidierung des sozialistischen Lagers geprägt. Die dadurch den deutschen Monopolen aufgezwungene Strategie der »Neuen Ostpolitik« im Zusammenspiel mit einer erstarkenden demokratischen Bewegung Ende der 1960er Jahre ermöglichte die Neukonstituierung der kommunistischen Bewegung in der BRD. Zunächst gründete sich im Mai 1968 die SDAJ, im September die DKP. Kurt Bachmann, Antifaschist und KPD-Kader, wird ihr erster Vorsitzender, Herbert Mies der stellvertretende. Die personelle Zusammensetzung ihrer Führung spiegelt das Wesen der neuen Partei wider: Hier die unmittelbaren Erfahrungen des antifaschistischen Kampfes, die Traditionslinie der KPD; dort die des Kampfes gegen Spaltung, Remilitarisierung und für den Frieden. Kaum einer verkörperte diesen Kampf mehr als Herbert Mies, der auch nach dem abgebrochenen ersten Anlauf zum Sozialismus in Deutschland der seine war und ihn bis zuletzt nicht ruhen ließ.