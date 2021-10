Tarifeinigung bei Klinikum in Cottbus

Cottbus. Für die rund 2.000 nichtärztlich Beschäftigten der städtischen Carl-Thiem-Klinikum Cottbus GmbH wurde eine Tarifeinigung erzielt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Rückwirkend ab 1. August 2021 erhöhen sich demnach die Entgelte auf 97,5 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). »Die Tarifeinigung ist ein Kompromiss nach harten, jedoch konstruktiven Tarifverhandlungen«, so Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke. Mit der Einigung erfolge ein weiterer Schritt zur Schließung des Abstands zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das »bedeutet eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Carl-Thiem-Klinikum«, so Franke weiter. (jW)