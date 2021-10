Lager mit Kriegswaffen bei Offizier entdeckt

Aldenhoven. Bei einer Razzia in Aldenhoven im Kreis Düren haben Ermittler ein Waffenlager mit Kriegswaffen entdeckt. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 32jährigen, und zwar anfänglich nur wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch. Dann stießen die Ermittler aber auf Schusswaffen, Granaten, Handgranaten und Minen. Deswegen sei der Vorwurf des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dazugekommen. Der Mann sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben des Spiegels handelt es sich um einen Hauptmann der Bundeswehr. Die Staatsanwaltschaft wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Weil auch unbekannte Chemikalien entdeckt wurden, zogen die Einsatzkräfte einen Experten des Bundesamtes für Strahlenschutz zur Bewertung der Funde hinzu. (dpa/jW)