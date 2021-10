Mann stirbt nach Polizeieinsatz mit Taser

Hannover. Ein Mann aus Garbsen bei Hannover ist nach einem gegen ihn gerichteten Polizeieinsatz mit einem Taser noch am gleichen Tag in einer Klinik gestorben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover sagte am Dienstag, es hätte eine Bedrohungslage gegeben. Der Mann soll laut Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag selbst den Notruf gewählt und verwirrte Angaben gemacht, eingetroffene Beamte später mit einem Messer bedroht haben. Das daraufhin angeforderte SEK überwältigte den Mann mit dem Elektroschocker. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. (dpa/jW)