Probleme ohne Ende

Martin Heinlein / Die Linke An Protestbewegungen mangelt es nicht: Kundgebung für ein solidarisches Gesundheitssystem vor dem Karl-Liebknecht Haus in Berlin (5.10.2021)

Manche reagieren auf katastrophale Ereignisse erst einmal mit Sprachlosigkeit. Bei der Partei Die Linke ist es genau umgekehrt. Der Absturz unter die Fünfprozenthürde bei der Bundestagswahl am 26. September hat die Neigung vieler Mitglieder zur Produktion langer Papiere offenbar noch einmal forciert. Seit dem für Die Linke katastrophal ausgegangenen Wahlsonntag haben viele einzelne Mitglieder, vor allem aber Strömungen der Partei wortreiche Analysen abgeliefert, woran es denn gelegen haben könnte. An den Stellungnahmen der Sozialistischen Linken (SL), der sogenannten Bewegungslinken und der Antikapitalistischen Linken (AKL) lässt sich exemplarisch zeigen, welche Debatten in der Partei aktuell laufen.

Die SL spricht in ihrer Analyse von »problematischen Entwicklungen, die sich seit Jahren abzeichnen«. Trotz externer Faktoren müssten die Ursachen für das Desaster vor allem in der Partei selbst gesucht werden. Ein Fehler sei etwa die Orientierung auf einen »Lagerwahlkampf« gewesen, die die Illusion geschürt habe, dass ein Politikwechsel mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen möglich sei, so die SL. Dies habe dazu beigetragen, »dass viele, die uns nahestehen, am Ende aus taktischen Gründen SPD oder Grüne (oder aus Enttäuschung, dass wir uns diesen Parteien derart angedient haben, gar nicht mehr oder sonstige Parteien) gewählt haben«. Der Wahlkampf sei »eher handzahm« geführt worden. »Selbst da, wo es relativ leicht gewesen wäre zu punkten, hat Die Linke sich entweder nicht getraut oder keine guten Strategien angewandt«, bilanziert die SL.

Als Fehler wertet die Strömung auch eine »faktische politische Ausrichtung der Linken auf die Jüngeren und höher Gebildeten, die sich vor allem in Universitätsstädten konzentrieren«. Es sei »unumgänglich, dass unsere Partei neben der Sprache der Akademiker:innen auch wieder lernt, die Sprache der Familien und Pausenecken, der Stammtische und Kneipentheken zu sprechen«. Mit dieser Auffassung bewegt sich die SL nah an den Thesen der früheren Kovorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht. Es wird zwar eingeräumt, dass deren Äußerungen zu Zuspitzungen beitrugen, im gleichen Atemzug aber erklärt, »dass Sahra in einer herausgehobenen Position uns mit Sicherheit mehr Stimmen gebracht als sie uns auf der anderen Seite gekostet hätte«.

Weniger eine Fehlersuche als ein streckenweise enthusiastischer Appell ist der Text der Bewegungslinken. Sie stellt ihrer Analyse das berühmte Zitat von Antonio Gramsci vorweg – »Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann« – und fordert eine grundsätzlich andere Partei. »Die neue Partei lebt durch die Mitglieder, die in den letzten Jahren wieder in größerem Umfang eingetreten sind«, heißt es da. Diese seien »oft jung und ein Abbild der aktivsten Bewegungen und Kämpfe unserer Zeit: Beschäftigte in der Pflege, Klimaaktivist:innen und Aktive aus antirassistischen Bewegungen«.

Sie brächten »Erfahrungen und Enthusiasmus aus der Bewegungspolitik« mit, die gebraucht würden, »um Die Linke als verbindende Partei wieder aufzubauen«. So könne sie eine politische Kraft werden, »die die Anliegen der Arbeiter:innenklasse so aufgreift und zuspitzt, dass ein großer Teil der Klasse sich darin wiedererkennt«. Die »neue Partei« drücke sich aus in den Kampagnen zur Pflege- und Mietenpolitik, aber auch im Kampf gegen den klimazerstörenden »fossilen Automobilkapitalismus«. »All diese Klassenkämpfe« bräuchten eine »moderne sozialistische Partei, die gewappnet ist, diese Auseinandersetzungen an der Seite aller Beschäftigten, der Klimaaktivist:innen und der Bewegungen für Bleiberecht zu führen«.

Am drastischsten fällt die Analyse der AKL aus, die von einem »selbstzerstörerischen Trauerspiel mit Ansage« spricht. Und weiter: »Statt eine Offensive für einen ›System Change‹, für ein grundlegend anderes Politik- und Gesellschaftsmodell zu starten, hat sich Die Linke inhaltlich selber kastriert und sich nur als Teil einer herbeiphantasierten Koalition mit SPD und Grünen schon im Wahlkampf dargestellt.« Mit ihrem Wahlprogramm habe die Partei »durchaus eine breite politische Alternative zu den anderen Parteien formuliert«. Mit dem Kurzwahlprogramm, mit Themenflyern und vor allem mit dem »Sofortprogramm« habe sie dann aber »eine für alle sichtbare taktische Wende« vollzogen, so die AKL, und das »am Parteivorstand und selbst am geschäftsführenden Parteivorstand vorbei«.

Das Ergebnis sei vorherzusehen gewesen, heißt es im Text: »Trotz aller Balzerei von Kopien wird in der Regel dann doch das Original gewählt.« Gut eine Million Wähler der Linken seien zu SPD und Grünen abgewandert. Gut eine halbe Million frühere Linke-Wähler hätten gar nicht mehr gewählt. Im Gegensatz zur SL kritisiert die AKL Wagenknecht. Wenige Tage vor Beginn des Wahlkampfes habe sie über ihr Buch »Die Selbstgerechten« ein »Gegenprogramm« zu dem der Partei präsentiert. Dies habe insbesondere in NRW zusätzlich dafür gesorgt, »dass selbst in den bei der Linken sowieso nur spärlich ausgeprägten Bereichen einer wirklichen gesellschaftlichen Verankerung als linke Partei Verunsicherung oder sogar Entsetzen erzeugt wurde«.