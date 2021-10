Auf die Schiene, fertig, los

imago images/Jürgen Heinrich »Nach Jahrzehnten des Schrumpfens«: Das Schienennetz soll wieder wachsen

Auftakt nach Maß für die versprochene Klima- und Verkehrswende: Die Deutsche Bahn AG hat fünf Tage nach der Bundestagswahl die nächste Preiserhöhung verkündet. Ab Mitte Dezember werden im Fernverkehr im Schnitt 1,9 Prozent Euro mehr dafür fällig, mit im Schnitt fünf Minuten und 59 Sekunden Verzug »pünktlich« ans Ziel zu gelangen. So gierig war der Staatskonzern seit 2012 nicht mehr. Und damit ja keine Missverständnisse aufkommen, versicherte die DB-Führung kontrafaktisch: »Im langfristigen Vergleich bleibt Bahnfahren weiter günstig.« Auch halte man am Ziel fest, die Fahrgastzahl bis 2030 gegenüber dem Jahr 2015 zu verdoppeln.

Fraglich nur, ob man das mit schnöder Kundenabzocke schafft. Bei der »Allianz pro Schiene« denkt man visionärer. »Nach Jahrzehnten des Schrumpfens muss das Schienennetz unter der neuen Bundesregierung endlich wieder wachsen«, bekräftigte Dirk Flege, Geschäftsführer des Branchenverbands, am Dienstag vor Pressevertretern in Berlin. Deutschland brauche »mehr statt weniger Gleise«, um beim Klimaschutz Fortschritte zu machen. Die kommende Koalition müsse in ihrer Amtszeit die »historische Trendumkehr bei der Schieneninfrastruktur schaffen«. Dabei lässt es das gemeinnützige Bündnis, in dem 23 Non-Profit-Organisationen und über 170 Eisenbahnunternehmen zusammenarbeiten, an Hilfestellung nicht fehlen. Der am Dienstag vorgelegte »Fahrplan Zukunft 2021–2025« enthält zentrale Handlungsempfehlungen, wie das nächste Bundeskabinett die umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen meistern kann.

Tatsächlich hat die Politik erste Vorarbeiten schon erledigt, wie Flege bemerkte. »Die alte Bundesregierung war schienenfreundlich und hat mit dem Masterplan Schienenverkehr die Aufgaben für dieses Jahrzehnt klar beschrieben.« Allerdings gehe es jetzt darum, »bei der Umsetzung voranzukommen«. Seit Mitte der 1990er Jahre sei die Verkehrsleistung im Personenverkehr um mehr als 50 Prozent und im Güterverkehr um knapp 90 Prozent gewachsen – all das finde »auf einem deutlich kleineren Schienennetz statt«, monierte Martin Burkert, ehrenamtlicher Vorstandschef bei »Allianz pro Schiene« und Vizevorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. In den kommenden vier Jahren müssten die Mittel für den Neu- und Ausbau der Schienenwege deshalb auf »mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr« steigen. Aktuell liege man bei bloß bei der Hälfte und damit hinsichtlich der Pro-Kopf-Investitionen in Europa »weit hinten«. Ab Mitte des Jahrzehnts müssten die Aufwendungen dann auf vier Milliarden Euro jährlich heraufgesetzt werden, so das Bündnis.

Zu dessen insgesamt neun Forderungen zählen außerdem eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse, eine forcierte Digitalisierung sowie Mehranstrengungen bei der Elektrifizierung. Erheblicher Nachholbedarf bestehe hier bei der Infrastruktur. Nur 61 Prozent des Bundesschienennetzes seien mit einer Oberleitung ausgerüstet und weniger als 50 Prozent der Schienengrenzübergänge. Bis 2030 müsste die Marke auf jeweils 75 Prozent hochgeschraubt werden sowie »deutlich« mehr Geld in die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und in zugehörige Lade- und Tankinfrastrukturen gesteckt werden. Ferner müsse bei der Verknüpfung der Verkehrsträger Tempo gemacht werden, etwa durch Ausweitung von Förderprogrammen für den städtischen Schienenverkehr und Sharing-Angebote. Auch sollten Industrieansiedlungen nur mit Gleisanschluss bewilligt und »Mobilitätsbudgets für klimaschonende Verkehrsträger« steuerlich begünstigt werden.

In puncto Schienengüterverkehr plädiert die »Allianz pro Schiene« für eine Aufstockung des Marktanteilziels von 25 Prozent auf 30 Prozent bis 2030, während sie den Kurs der Regierung stützt, bis Ende des Jahrzehnts die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Der »Schlüssel« dazu sei die Realisierung des Deutschlandtaktes mit abgestimmten, schnellen und verlässlichen Verbindungen im Nah-, Fern- und Güterverkehr. Zur Finanzierung der dazu nötigen Investitionen sieht der »Fahrplan Zukunft« einen »neuen, ganzheitlichen Ansatz« in der Verkehrspolitik vor. Die Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut sollten nicht länger allein in den Straßenbau fließen, sondern auch in die klimafreundliche Schiene. »Wir müssen wegkommen vom falschen Prinzip ›Straße finanziert ausschließlich Straße‹«, betonte Burkert. »Statt dessen muss es künftig heißen: Verkehr finanziert Verkehr, damit wir mit der Maut auch Alternativen zur Straße entwickeln können.«