Afghanistan-Bilanz: Auch Maas sagt ab

Berlin. Nach den Bundestagsabgeordneten der Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP hat auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) seine Teilnahme an einer Veranstaltung des Verteidigungsministeriums zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes abgesagt. Dies teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstag in Berlin der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Fraktionen hatten den Zeitpunkt der Veranstaltung als »völlig unpassend« angesichts der laufenden Sondierungen für eine Regierungsbildung in Berlin bezeichnet, wie die ARD gemeldet hatte. (AFP/jW)