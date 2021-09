Fast blank

Die Bühnenversion des Musikfilms »Moulin Rouge« hat den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Die Show gewann am Sonntag in New York in insgesamt zehn Kategorien den wichtigsten Preis der Broadway-Theater. Wegen der Coronapandemie hatte es nur vier wählbare neue Musicals gegeben, die im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 ihre Uraufführungen hatten. Unter den Theaterstücken hatte »Slave Play« über Rassismus in Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen mit zwölf Nominierungen einen neuen Rekord gesetzt, konnte aber am Sonntag in keiner einzigen Kategorie gewinnen. (dpa/jW)