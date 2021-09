UNO: Guterres ruft USA und China zu Dialog auf

New York. Mit einem an die USA und China gerichteten Aufruf zum Dialog und zur Verständigung hat UN-Generalsekretär António Guterres die Generaldebatte der UN-Vollversammlung eröffnet. Die Welt stehe bereits »am Rande des Abgrunds«, sagte Guterres am Dienstag in New York. »Wir brauchen Dialog. Wir brauchen Verständigung«, appellierte er. Guterres rief die »internationale Gemeinschaft« zudem zu mehr gemeinsamem Engagement beim Kampf gegen die Pandemie und den Klimawandel auf. Nach jW-Redaktionsschluss sollten US-Präsident Joseph Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen. Neben dem Kampf gegen Pandemie und Erderwärmung dürfte auch die Afghanistan-Krise ein weiteres Thema des einwöchigen Treffens sein. Mit der Generaldebatte wird das 76. Sitzungsjahr der UN-Vollversammlung eingeläutet. (AFP/dpa/jW)