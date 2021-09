China: Besuch deutscher Fregatte unerwünscht

Berlin. Ein von der Bundesregierung vorgesehener Besuch der Fregatte »Bayern« in China ist am Widerspruch aus Beijing gescheitert. »China hat nach einer gewissen Bedenkzeit entschieden, dass es keinen Hafenbesuch der deutschen Fregatte ›Bayern‹ wünscht, und das haben wir zur Kenntnis genommen«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch. Die Fregatte war am 2. August von Wilhelmshaven ausgelaufen. Die Bundesregierung hatte im April angekündigt, das »sicherheitspolitische Engagement« in Asien verstärken und sich dazu vor allem mit Japan enger abstimmen zu wollen. Die Fahrt des deutschen Kriegsschiffs, die auch durch das Südchinesische Meer führt, sollte mit einer »freundlichen Geste« in Richtung China verknüpft werden. Die »Bayern« soll sich im Einsatzgebiet an Übungen sowie an der Seeraumüberwachung vor der koreanischen Küste beteiligen. (dpa/jW)