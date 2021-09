Bayern: Regierung lobt Polizeieinsatz bei IAA

München. Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hat Kritik an den Polizeieinsätzen rund um die Automesse IAA in München zurückgewiesen. Diese sei »nicht nachvollziehbar«, sagte er am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Das Konzept habe sich »hervorragend bewährt«, die IAA sei »überwiegend störungsfrei« verlaufen. Bei den Polizeieinsätzen in München und im Umland waren vergangenen Sonnabend beim Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Demonstrierende zahlreiche Menschen, darunter Demosanitäter und Journalisten, verletzt worden. (dpa/jW)