Sachsen-Anhalt: CDU für Koalitionsvertrag

Magdeburg. Nach der SPD hat auch die CDU in Sachsen-Anhalt dem Entwurf des »schwarz-rot-gelben« Koalitionsvertrags in einer Mitgliederbefragung zugestimmt. Das Votum habe eine Zustimmung von 92,1 Prozent für den Vertragsentwurf ergeben, teilte CDU-Landeschef Sven Schulze am Freitag in Magdeburg mit. Allerdings haben sich nur 2.097 der offiziell 6.075 Parteimitglieder im Land an der Abstimmung beteiligt. Am Freitag abend nach jW-Redaktionsschluss wollte die FDP auf einem Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. (dpa/jW)