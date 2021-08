Staatspreis (II)

Die Publizistin Rachel Salamander hat am Sonntag den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf bekommen. Sie hatte 1982 in München unter dem Namen »Literaturhandlung« eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum eröffnet. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Von 2001 bis 2013 war Salamander Herausgeberin der Literaturbeilage der Welt. Seit 2015 sitzt sie im Aufsichtsrat des Suhrkamp-Verlags.(dpa/jW)