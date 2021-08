Eine Symphonie des Grauens

Filmstills NDR/Timo Großpietsch/Realfictionfilme Monotonie des Monströsen: Alles in diesem Film bewegt sich langsam und seelenlos

Es dauert ein paar Minuten, bevor im Film »Land« die ersten Menschen auftauchen. Man weiß nicht immer, was sie tun, so sehr ist ihre vollautomatisierte Umgebung ins Abstrakte verschwunden. Jemand geht langsam einen grün erleuchteten Gang entlang und schaut immer wieder durch schmale Fensterschlitze, als kontrollierte er dahinter etwas. Wenn der nächste Schnitt nicht trügt, rotieren hinter den Scheiben in Paletten einsortierte Eier, deren Herkunft unklar bleibt. Sie könnten von den Hühnern oder den Puten stammen, die wir später in riesigen Hallen sehen, durch die eine einzelne Person mit einem gelben Eimer in der Hand geht. Manche Menschen tragen Haarnetze oder Gummistiefel, wieder andere zersägen tote Schweine in zwei Hälften. Einmal klettert jemand zu Vogelgezwitscher auf einen Ansitz.

Tatsächlich kommen Menschen in diesem Film eher selten vor. Manchmal sitzen sie in Führerständen von Traktoren oder werfen Küken, die auf einem Förderband angefahren kommen, routiniert in stählerne Trichter. Manchmal steuern sie etwas an Bildschirmen, sie kommen nur an den Schnittstellen zum Einsatz. Das Ideal, dem die landwirtschaftlichen Betriebe folgen, die Timo Großpietsch filmt, ist eines, das ohne Menschen auskommt. Roboterarme greifen in Gewächshäusern, die bis zum Horizont reichen, nach Setzlingen, Berieselungsanlagen fahren auf Schienen darüber hinweg. Sogar die Schweine werden, solange sie noch leben, in vergitterte Parzellen sortiert, deren Zäune sich wie Bühnenbilder heben und senken und deren Wände sich wie von Geisterhand verschieben.

»Land« ist ein Film über die moderne Agrarindustrie, über die wahrscheinlich nicht mehr viele Illusionen im Umlauf sind: Bauernhof, krähender Hahn, Apfelbaum, Gänse neben dem Misthaufen, solche Sachen. Nein, inzwischen sind die Dinge weniger romantisch, eher gleichen die wunderschön komponierten Bilder, die Großpietsch aneinanderreiht, einer Symphonie des Grauens. Trotz Breitwandformat ist die Kamera selten in der Lage, mehr als Ausschnitte der gigantischen Kunstwelten einzufangen, in denen unsere Lebensmittel heranwachsen. Wenn hinter einem Acker doch einmal ein kleiner Fetzen Wald ins Bild ragt, wird er bald von einem Ungetüm verdeckt, das auf die Kamera zufährt wie Tarantula und aus giftigen Auslegern Pestizide versprüht.

Die monströsen Anlagen, größer als Flugzeug- oder Kongresshallen, sind auf maximalen Ertrag und minimale Lohnarbeit ausgerichtet. So großflächig wie möglich angelegt, werden sie von Maschinen so intensiv wie möglich bewirtschaftet. So eintönig und steril sind die Arbeitsumgebungen, dass schon auffällt, wenn einmal ein Glas Tee auf einem Tisch steht, ein Zettel an der Wand hängt oder jemand etwas in ein Mikrofon sagt. Alles ist Logistik und Verwaltung, wird sortiert, verpackt, verladen. Wer als lebender Organismus in diesem Alptraum steckt, egal, ob Mensch oder Tier, muss festgelegten Abläufen und Computerprogrammen folgen. Alles in diesem Film bewegt sich langsam und seelenlos, die geometrischen Muster und das gleichmäßige Gleiten und Surren finden sich auch in den örtlichen Freizeitparadiesen wieder – den Sesselliften der Skihalle oder den aufgereihten Liegestühlen am künstlichen Strand, hinter dem ein Stück Himmel auf eine Leinwand projiziert wird.

Langsam werden die geduldigen Einstellungen zu einer grandiosen Montage, in der das Rütteln der Sortiermaschinen für Mais oder Erbsen, das Getreide, das durch Trichter rauscht, die Flammen, die die Haare von den Schweinekadavern abbrennen, und das Händeklatschen der Feiernden auf einem Schützenfest einander ablösen. Fast genau so sehr wie von den grandiosen Aufnahmen lebt dieser spektakuläre Film von der von Vladyslav Sendecki komponierten Musik, die die Bilder prägnant, aber unaufdringlich begleitet. Das Technodesign der landwirtschaftlichen Horrorkulissen erinnert manchmal an dystopische Science-Fiction-Filme, nur dass deren grauenvolle Zukunftsvision längst Gegenwart geworden ist.