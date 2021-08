Herzmuscheln gesucht

imago images/BildFunkMV

Im Urlaub verhält man sich – ob man will oder nicht – ein bisschen anders als sonst. Man schläft aus. Man gönnt sich ein zweites Frühstücksei. Man wechselt die Handtücher viel öfter als daheim (von wegen Zimmerservice). Und man hat plötzlich Zeit, sehr viel Zeit sogar. Das kann auch schnell zum Problem werden, denn es ist nicht immer leicht, die Koffer auszupacken und direkt im Anschluss die Seele baumeln zu lassen. Oft braucht man ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass es ab sofort erst mal keine Termine gibt.

Manch einer mag sich gar nicht so richtig umstellen und schafft sich neue Termine, indem er Pläne schmiedet. Dann gibt es Sightseeing zu betreiben mit Museen, Kirchen und sonstiger Architektur. Beim erschöpften Innehalten vor der Eisdiele wundert man sich vielleicht selbst ein bisschen, wofür man sich plötzlich so interessiert, nur weil Urlaub ist.

Auch ohne Sehenswürdigkeiten gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel die eigene Familie. Natürlich, man kennt seine Frau. Aber im Urlaub erlebt man sie über das Frühstück hinaus den ganzen Tag. Man erfährt, was sie umtreibt, was sie denkt und was sie verärgert. Im besten Fall gehört man nicht zu letzterem. Leider hat man, egal wie sehr man sich bemüht, über kurz oder lang nicht immer dieses Glück.

Und dann sind da noch die Kinder. Auch sie sind nicht die ganzen 14 Tage über genauso, wie man sie sich vorgestellt hat. Sie wollen beschäftigt werden, sie haben eine halbe Stunde nach dem Frühstück am Büfett schon wieder Hunger und müssen permanent auf Toilette. Und sie interessieren sich nicht die Bohne für all die schönen Kirchen, die man extra recherchiert hat.

In Warnemünde gibt es auch so eine kleine Kirche zum Besichtigen. Sie ist aus rotem Backstein und protestantisch schlicht gehalten. Ihr schlanker Turm überragt die umliegenden Häuser – teils alte Fischerkaten, teils historistisch angehauchte Villen – deutlich. Der Platz rund um die Kirche ist mit kleinen Läden umstanden und atmet ländlichen Charme. Von hier aus zieht sich eine Flaniermeile parallel zum Meer gen Westen, am Kurpark und am Stephan-Jantzen-Park entlang. Jantzen war ein örtlicher Seemann, der nach ihm benannte Park einst ein Friedhof, dessen reich verzierte Grabsteine an Admiräle und kaiserliche Hoflieferanten erinnern. Ein Heimatmuseum und natürlich der Leuchtturm, der für zwei Euro bestiegen werden kann, runden den historischen Stadtspaziergang ab.

Viel mehr braucht es hier aber auch nicht, denn wer nach Warnemünde fährt, will nichts von Warnemünde, sondern zum Strand. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie anders man sich im Urlaub verhält. Wer würde daheim schon voller Freude stundenlang auf hartem Sand liegen! Oder bei 17 Grad Wassertemperatur baden gehen und dabei durch einen meterbreiten Schleier von Algen waten und in Kauf nehmen, von Quallen berührt zu werden und am Strand auf die Überreste von Krebsen zu treten. Barfuß, natürlich.

Im Urlaub darf der Bart stoppelig sein. Man schert sich nicht um den Sand zwischen den Zehen, den man überall verteilt. Statt dessen sucht man Hühnergötter und Herzmuscheln und hofft auf Bernstein. Wer am Meer Urlaub macht, isst automatisch mehr Fisch. Der kommt zwar nicht immer aus der Ostsee, gehört hier aber trotzdem dazu. Man trinkt schlechten Automatenkaffee zu horrenden Preisen, weil man zu bequem ist, um weiter als bis zur nächsten Strandbar zu gehen. Man ist schließlich im Urlaub.

Trotz Sonnenbrand geht man am nächsten Tag wieder an den Strand – weil man eben nur einmal im Jahr hier oben ist. Und während die Kinder Sandburgen bauen und der Frisbeescheibe hinterherlaufen, schreibt man Postkarten für Verwandte, an deren Adresse man sich kaum erinnern kann. Alles ist ein wenig anders, auch man selbst. Und das darf auch so sein. Immerhin ist Urlaub.