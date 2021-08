Nachschlag: Antikoloniales Werk

imago images / Photo12 Am Ende ging den Illustratoren die Farbe aus – während der Arbeit an dem Buch wurde die Bevölkerung hingerafft von einer aus Europa eingeschleppten Epidemie

Wer hat jemals vom Codex Florentinus gehört? Das ist ein erstaunliches Werk, wie in der Arte-Dokumentation »Native America« zu Recht hervorgehoben wird. Ursprünglich trugen die zwölf handgeschriebenen Bände den Titel »Universalgeschichte Neuspaniens«. In ihnen haben unter der Leitung des Franziskanermönchs Bernardino de Sahagún Gelehrte der Azteken im 16. Jahrhundert alles zusammengetragen, was sie wussten. Geschrieben ist die Enzyklopädie in Spanisch und in Nahuatl. Sie sollte die Missionsarbeit in Amerika erleichtern. Aber die Autoren hatten anderes im Sinn, wie allerdings erst bemerkt wurde, als man sich die Mühe machte, auch einen Blick auf den Text in der Aztekensprache zu werfen: Der ist nämlich anders als der spanische. Tatsächlich haben hier die Verfasser unverblümt die grauenvolle Eroberung Amerikas durch die Europäer festgehalten. Der Ratgeber für die Kirche ist also in Wirklichkeit eine antikoloniale Anklage. Ist das der Grund, warum das Buch so wenig bekannt ist? (sc)