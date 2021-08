MDR/SW-Film/Gerd Fügert »Hoyerswerda 1991: Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung«, Film von Christian Hans Schulz und Nils Werner

Re: Für immer jung!

Omas und Opas gründen ihr eigenes Radio

In Deutschland leiden rund acht Millionen Menschen über 60 Jahren unter Einsamkeit. Gerade auf dem Land fühlen sich viele Ältere isoliert, manche versinken in Agonie. Dagegen kämpft eine Gruppe innovativer Rentner aus dem brandenburgischen Grünheide an: Die Senioren gründeten die Rundfunkstation Radio Ginseng. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Halbblut

Originaltitel: Thunderheart, nur damit wir diesen merkwürdigen Begriff im Titel nicht einfach so stehenlassen. FBI-Agent Ray Levoi wird mit seinem Partner Frank Coutelle nach South Dakota geschickt. Dort ist im Indigenen-Reservat von Pine Ridge ein Mord geschehen. Ray Levoi scheint für den Job besonders geeignet zu sein, denn er ist teilweise indigener Abstammung; so einfach wie sich das die Rassentheoretiker vorstellen, ist es aber nicht. USA 1992. Mit Sam Shepard, Val Kilmer.

Arte, 20.15 Uhr

Einfach Paul: Zum 70. ­Geburtstag von Paul Breitner

Sein größter Moment? Der Elfmeter im WM-Finale 1974? Vielleicht. Dieses Porträt zeigt Stationen des 1951 geborenen Exfußballnationalspielers, der immer auch eine »Zwiderwurzn« war. D 2021.

BR, 22 Uhr

45 Min: Reiches Land – arme Frauen?

Frauen beziehen schon jetzt im Durchschnitt fast 50 Prozent weniger Rente als Männer. Und die Prognosen sind noch schlechter. Autorin Simona Dürnberg, Anfang 30, trifft Frauen aus unterschiedlichen Generationen und holt sich deren Erfahrungen und Rat ein. D 2021.

NDR, 22 Uhr

Wahlkampf undercover. Wie PR-Profis uns manipulieren

Mit gefälschter Identität schleust sich der Investigativjournalist Peter Kreysler in den Betrieb international agierender PR-Agenturen. Er und sein Team liefern erstmals einen Einblick in die Geschäftsmethoden und Techniken der Meinungsmacher. Wird da etwa auch beantwortet, warum die SPD uns alle duzt? D 2021.

Das Erste, 23.05 Uhr

Hoyerswerda ’91

Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung

Im September 1991 belagert eine stetig wachsende Menge aus einfachen Bürgern und Neonazis eine ganze Woche lang das Wohnheim von DDR-Vertragsarbeitern aus Mosambik und Vietnam und die zentrale Unterkunft für Asylbewerber aus Osteuropa. D 2021.

Das Erste, 23.50 Uhr