Soweit die Füße tragen

Das Flüchtlingsdrama »As far as I can walk« des serbischen Regisseurs Stefan Arsenijevic hat den Hauptpreis des 55. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad gewonnen. Der 44jährige nahm den Kristallglobus am Sonnabend bei der Abschlussgala entgegen. Der Preis ist mit umgerechnet knapp 22.000 Euro dotiert. Der Film handelt von Strahinja und seiner Frau Ababuo, die Ghana verlassen, um in Europa ein besseres Leben zu finden. Hauptdarsteller Ibrahim Koma wurde zudem als bester Schauspieler ausgezeichnet. (dpa/jW)