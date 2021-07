Urlaubsgeld nur für jeden zweiten mit Tarif

Wiesbaden. Nur knapp die Hälfte der Tarifbeschäftigten in Deutschland (47 Prozent) kann in diesen Wochen mit einem Urlaubsgeld rechnen. Laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes fließen bei ihnen im Schnitt 1.525 Euro in die Urlaubskasse. Das sind 0,6 Prozent oder neun Euro mehr als im Vorjahr, wie das Amt am Dienstag berichtete. Mit 1.570 Euro ist die durchschnittliche Zahlung im Westen wesentlich höher als im Osten, wo in diesem Mittel 1.104 Euro gezahlt werden. (dpa/jW)