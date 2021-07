Korruptionsprozess gegen Kardinal im Vatikan

Vatikanstadt. Im Vatikan hat am Dienstag ein Korruptionsprozess gegen den einst einflussreichen Kardinal Angelo Becciu und neun weitere Angeklagte begonnen. Dem 73jährigen werden im Zusammenhang mit einem für den Vatikan ruinösen Kauf einer Luxusimmobilie in London Veruntreuung, Amtsmissbrauch und Zeugenbeeinflussung vorgeworfen. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte des Vatikans, dass ein Kardinal von der vatikanischen Strafverfolgungsbehörde angeklagt wurde. Becciu musste im vergangenen September von seinem Posten zurücktreten. Er wurde wegen des Verdachts entlassen, Geld aus Wohltätigkeitsfonds abgezweigt zu haben. (AFP/jW)