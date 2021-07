Ein Leben auf der Bühne

Der Schauspieler und frühere DDR-Fernsehstar Herbert Köfer ist tot. Er starb am Sonnabend im Alter von 100 Jahren, wie seine Künstleragentur am Montag bestätigte. Der gebürtige Berliner stand rund 80 Jahre auf der Bühne. Er war Fernseh- und Theaterschauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Bekannt wurde Köfer vor allem mit seiner Rolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernsehserie »Rentner haben niemals Zeit«. Köfer spielte zudem in Defa-Filmen wie »Nackt unter Wölfen« mit und moderierte als Nachrichtensprecher die »Aktuelle Kamera«. Nach 1989 war Köfer in Serien wie »In aller Freundschaft«, »Soko Leipzig« oder »Ein starkes Team« zu sehen. Er spielte außerdem bis ins hohe Alter in zahlreichen Filmen und Theaterstücken mit. (AFP/jW)