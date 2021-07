Nachschlag: Nichts verstanden

Friso Gentsch/dpa Wer im September bei der Union sein Kreuz macht, muss entweder Milliardär sein mit Perspektive auf ein Bungalow auf dem Mars – oder schön blöd (CDU-Wahlwerbung, Schloss Holte-Stukenbrock, 29.6.2021)

Es tut uns leid, wir haben etwas vergessen! Nämlich darauf hinzuweisen, wie sehenswert einmal mehr die Satiresendung »Die Anstalt« war. Die letzte Folge konnte man leicht verpassen, musste sie doch wegen der Hochwasserkatastrophe von Dienstag auf Freitag verschoben werden. Da lief sie dann um so später in der Nacht. Diesmal waren die kommenden Wahlen das Thema. Die Kabarettisten klopften die Programme der Parteien danach ab, was von ihnen mit Blick auf Umwelt und Soziales zu erwarten ist. Das Resultat kann wenig überraschen: Die rechten Parteien verfolgen unbeirrt ihre Politik der Umverteilung von unten nach oben, die öffentlichen Kassen werden geplündert, und in Sachen Klima haben sie nicht einmal das Pro­blem erkannt. Weitere Highlights waren, wie die Kampagne gegen die »grüne« Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zerpflückt und Sahra Wagenknecht mit ihrem Gemecker über »Lifestylelinke« hochgenommen wurde. Was sagt das eigentlich, wenn Aufklärung am besten von Komikern geleistet wird? (jt)