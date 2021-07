China: 33 Tote nach Überschwemmungen

Zhengzhou. Bei den schweren Überschwemmungen in der zentralchinesischen Provinz Henan sind nach jüngsten Angaben mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten habe sich auf mindestens 33 erhöht, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Donnerstag. Acht Menschen würden noch vermisst. 376.000 Bewohner der Region mussten nach Angaben von CCTV vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden werde auf rund 160 Millionen Euro geschätzt. Mehr als 200.000 Hektar Land seien überschwemmt worden. Die Regierung kündigte Nothilfen in Höhe von 13 Millionen Euro für die Provinz Henan an. (AFP/jW)