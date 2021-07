Syrien: Raketen aus Israel abgefangen

Damaskus. Die syrische Luftabwehr hat nach Berichten der staatlichen Medien über der Provinz Homs israelische Raketen abgefangen. Der israelische Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag habe sich gegen Ziele in der Region Kusair gerichtet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf die Armee. Bei dem Angriff sei lediglich Sachschaden entstanden. Seit Beginn des Krieges in Syrien vor zehn Jahren beschießt Israel immer wieder Ziele in Syrien. (AFP/jW)