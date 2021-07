Großes Militärmanöver in Tadschikistan

Duschanbe. Vor dem Hintergrund des Vormarschs der militant islamistischen Taliban im Nachbarland Afghanistan hat Tadschikistan ein großangelegtes Militärmanöver mit 230.000 Teilnehmern abgehalten. Daran hätten sich in dem zentralasiatischen Land neben Soldaten auch Reservisten beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in der Hauptstadt Duschanbe mit. Zum ersten Mal sei in dieser Größenordnung die »Kampfbereitschaft« überprüft worden. Tadschikistan hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. (dpa/jW)