Venezuela: TV-Übertragung von Olympia in Gefahr

Tokio. In Venezuela könnten die TV-Bildschirme während der Olympischen Spiele in Tokio schwarz bleiben. Wie Nicolás Maduro, Präsident des südamerikanischen Landes, in einer Fernsehansprache am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, ist die letzte Rate der Zahlung für die Übertragungsrechte aufgrund der US-Sanktionen nicht bis zu den Vermarktern gelangt. »Venezuela hat die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bezahlt, nun hindert die finanzielle Verfolgung der Banken das Organisationskomitee daran, das Geld einzuziehen«, sagte Maduro im Staatsfernsehen. (SID/jW)