Altenpflege: Weniger Beschäftigungszuwachs

Berlin. Trotz Fachkräftemangels in der Altenpflege hat die Branche im Coronajahr 2020 deutlich weniger Beschäftigte gewinnen können als in den Vorjahren. So halbierte sich der Beschäftigungszuwachs, wie die Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag zeigt, die der Deutschen Presseagentur in Berlin vorliegt. Die Branche zählte Ende 2020 rund 629.000 Beschäftigte und somit 10. 000 mehr als Ende 2019. Das entspricht einem Zuwachs von 1,6 Prozent an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im Vorjahr hatte der Zuwachs noch gut 3,1 Prozent betragen. Im Jahr davor waren es sogar knapp 3,3 Prozent. (dpa/jW)