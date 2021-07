Unbedingter Verfolgungswille

Hintergrund: Aus dem Lehrbuch

Ein Indiz für den Umstand, dass Linke in Baden-Württemberg mit besonderer Härte verfolgt werden, ist der in der Szene aufmerksam verfolgte Prozess gegen die Antifaschisten Jo und Dy vor dem Landgericht Stuttgart. Das Verfahren sei »Lehrbuchbeispiel für politische Justiz« gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten, kritisierte Anja Sommerfeld vom Bundesvorstand der Roten Hilfe in einer Erklärung vom Sonntag. Den Angeklagten wird vorgeworfen, am 16. Mai 2020 am Rande eines »Querdenken«-Aufmarschs an einer Attacke auf Führungsleute der faschistischen Pseudogewerkschaft »Zentrum Automobil« beteiligt gewesen zu sein. Bisher werden die Aktivisten im Verfahren nur durch vergleichsweise schwache Indizien belastet.

»Von Anfang an war ersichtlich, dass die staatlichen Repressionsorgane den Vorfall auf dem Canstatter Wasen als Anlass für einen massiven und jahrelangen Feldzug gegen antifaschistische Strukturen nehmen würden«, erklärte Sommerfeld. Unter Federführung der eigens gegründeten Ermittlungsgruppe »Arena« der Polizei sei es ab Sommer 2020 zu zahlreichen Hausdurchsuchungen, Observationen und den Verhaftungen von Jo und Dy gekommen. Jo wurde Mitte Januar 2021 wieder auf freien Fuß gesetzt, Dy sitzt bis heute in Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft, seit bald acht Monaten.

Am Montag sollten eigentlich die Plädoyers in dem Prozess gehalten werden. Doch dazu kam es nicht, weil die Nebenklagevertreter mehrere Anträge stellten. Plädiert werden könnte jetzt frühestens am Donnerstag. Ob die Urteile noch vor der Sommerpause gesprochen werden, sei unklar, erklärte Marius Brenner, Sprecher der Solidaritätskampagne »Antifaschismus bleibt notwendig«, am Montag gegenüber jW. Er rechne eher mit September. Wie die Rote Hilfe geht auch Brenner davon aus, dass die Justiz trotz der dürftigen Beweislage Haftstrafen gegen Jo und Dy verhängen wird. (kst)